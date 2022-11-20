На Украине опасаются масштабных атак со стороны России весной Представитель ВВС Украины Игнат предсказал масштабную атаку ВС России весной

Фото: Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат высказал опасения, что российские войска планируют начать наступательные действия весной. В беседе с американским изданием The Washington Post он заявил, что Вооруженные силы России планируют наносить удары «всем, что только есть».

Весной русские планируют атаковать нас всем, что только у них есть. Их новые ракеты будут бить по нам, пока полностью нас не уничтожат, — заявил Игнат.

Военнослужащий считает, что к весне российская армия сможет обучить и полностью обеспечить всем необходимым призванных в рамках частичной мобилизации. Кроме того, Игнат полагает, что ВС России пополнят запас боеприпасов и могут успеть заменить поврежденное оружие.

Ранее командующий объединенной группировкой войск в районе проведения военной операции генерал Сергей Суровикин заявил, что Вооруженные силы России методично «перемалывают» войска противника. По его словам, группировка не стремится к высоким темпам продвижения и тем самым бережет каждого солдата.