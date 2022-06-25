В ВСУ рассказали о предательстве руководства Украины CBC: бойцы ВСУ заявили о предательстве руководства Украины и нехватке оружия

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Власти Украины оставили бойцов ВСУ погибать в Донбассе, сообщает репортер CBC News Нил Хауэр. Он также привел слова военнослужащих о том, что, несмотря на поставки западом боевой техники, они так и не увидели ее в своих частях.

Они чувствуют себя преданными своим руководством. Их оставили умирать в безнадежных условиях, — отметил журналист.

Хауэр также процитировал одного украинского военного, заявившего о том, что все современное вооружение остается в крупных городах.

Киев не отправил нам никакого нового оружия. Они и не собираются. Все новое и красивое зарезервировано для тех мест: Киева, Харькова, больших городов. В штабе думают: «Ну, ты [на востоке] уже восемь лет воюешь с русскими. У тебя все будет хорошо». <...> Мы просто пушечное мясо, — сказал солдат ВСУ.

Он добавил, что на Украине есть две касты — высшая и низшая, к которой относятся ВСУ. «Высшая каста получает деньги, а мы получаем команду „Вперед!“», — заключил боец.

Ранее бывший начальник отдела кадров 124-й бригады теробороны по Херсонской области Валентин Бондаренко посоветовал украинским военнослужащим и членам территориальной обороны в Херсоне сдаться в плен и вернуться к мирной жизни. По его словам, сопротивление бесполезно и лишь оттягивает неизбежное.