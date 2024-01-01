В ВСУ заявили о пожаре в порту Одессы Гуменюк: объект портовой инфраструктуры в Одессе получил повреждение

Фото: ДСНС Украины

Объект портовой инфраструктуры получил повреждения в Одессе, заявила в эфире украинского телеканала «Рада» представитель оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк. По ее словам, на месте происшествия вспыхнул пожар после попадания, однако его удалось быстро ликвидировать.

Под угрозой оказалась портовая инфраструктура [в Одессе]. К сожалению, произошло попадание в один из таких объектов. Там вспыхнул пожар, но его удалось быстро потушить, — сказала она.

Ранее сообщалось, что воздушная тревога, объявленная 31 декабря на Украине, была отменена спустя более 14 часов. Сирены зазвучали в 16:40 мск в Днепропетровской области, постепенно распространяясь по всей территории страны. К 21:08 в красной зоне оказалась вся страна. Позже тревога периодически объявлялась и отменялась в разных регионах государства.

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