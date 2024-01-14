В ВСУ заявили о критической ситуации с личным составом Офицер ВСУ Тарасенко заявил о критической ситуации с личным составом

Ситуация с личным составом в Вооруженных силах Украины на многих направлениях критическая, заявил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко. В основном наблюдается нехватка молодых мужчин, а средний возраст бойцов превышает 40 лет, уточнил он в эфире украинского телеканала «Эспрессо».

В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего, — цитирует слова Тарасенко телеканал.

Украинский офицер добавил, что войска пополняются за счет мужчин старшего возраста, у которых есть проблемы со здоровьем. По словам Тарасенко, мобилизованные в начале СВО в основном «закончились».

Не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам, — добавил военнослужащий.

Ранее стало известно о призыве в ВСУ женщин до 60 лет. По словам пленного солдата ВСУ Романа Калиниченко, в украинской армии не существует возрастов, и мобилизации подлежат все мужчины от 18 до 60 лет, а в последнее время ещё и женщины.