В ВСУ спрогнозировали обрушение фронта из-за решения российских генералов Politico: фронт ВСУ обрушится в случае концентрации российских сил в одном месте

Фото: МО Украины

Если российская армия нанесет сконцентрированный удар в одном месте, то фронт ВСУ обрушится, сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленных военных на Украине. Среди факторов, которые поспособствуют этому, назвали численное преимущество и массовое применение планирующих авиабомб ВС РФ.

Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ. — NEWS.ru) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия, — говорится в материале.

Один из военных добавил, что Запад уже никак не сможет помочь Украине справиться с наступлением России. Он охарактеризовал ситуацию как «военный кризис», при этом офицер добавил, что Москва собирает ресурсы и будет готова к мощному удару «в августе или даже раньше».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооруженных сил сообщил, что потери ВСУ с начала года составили более 80 тысяч человек. Глава Минобороны добавил, что украинская армия потеряла 14 тысяч единиц вооружения, в том числе 1,2 тысячи танков и бронированных машин.

Кроме того, координатор по межпарламентским связям с ЛНР Виктор Водолацкий отмечал, что Вооруженные силы РФ практически вышли на границы города Часов Яр в ДНР. По его словам, для этого осталось преодолеть около 500 метров. Минобороны России данную информацию пока не комментировало.