В ВСУ сообщили о повреждении инфраструктуры в двух областях ВСУ: на фоне борьбы с БПЛА в Днепропетровской и Кировоградской областях повреждена инфраструктура

Фото: МО Украины

В Днепропетровской и Кировоградской областях в ходе борьбы с беспилотниками были повреждены объекты инфраструктуры, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВС Украины. Человеческих жертв, по данным канала, нет.

В результате боевой работы подразделениями ПВО Сил обороны Украины уничтожено пять ударных БпЛА Shahed-136/131. Часть ударных БПЛА не удалось перехватить. Шахеды попали в промышленные объекты и объекты инфраструктуры на Днепропетровщине и Кировоградщине. Предварительно, без жертв. Об ущербе и ликвидации последствий сообщат местные военные администрации, — говорится в официальном сообщении.

Ночью в этих регионах звучала воздушная тревога.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в Сумах нанесен удар по зданию СБУ. По его словам, это произошло из-за нехватки качественных систем ПВО, способных защитить всю территорию страны. Украинский лидер добавил, что 3 июля он встретился с командующим ВВС генералом Николаем Олещуком. Тот рассказал о действиях по усилению ПВО на Украине и перспективах защиты европейского пространства.