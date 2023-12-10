Названо число западных самолетов, на которое рассчитывают ВСУ В ВСУ сообщили, что Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Украинские власти хотят получить от западных стран 150 боевых самолетов, заявил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада». По его словам, эти машины необходимы для замены техники советского производства в авиапарке.

В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов такого [западного] типа. Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники, — сказал он.

В ноябре Игнат сообщил, что украинские летчики начали обучаться на истребителях F-16 в воздухе. По его словам, до летных упражнений допустили не всех пилотов, некоторые из них продолжают обучение на земле. С момента начала обучения летчики выполняли упражнения исключительно на тренажерах. К самостоятельному пилотированию F-16 их допустят только после того, как они пройдут этап полетов с инструктором. Сроки окончания обучения, как и место подготовки пилотов, не раскрываются.

Ранее заслуженный военный летчик России генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, что появление у украинской армии американских истребителей F-16 не станет проблемой для российских войск в зоне СВО. По его словам, ВКС РФ могут противопоставить этим самолетам сразу несколько боевых машин, в частности Су-27 и Су-35.