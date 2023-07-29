В ВСУ рассказали об использовании ракет из Северной Кореи FT: ВСУ используют произведенные в КНДР ракеты для РСЗО «Град»

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Артиллерия ВСУ использует для ударов по российским позициям произведенные в Северной Корее боеприпасы для реактивных систем залпового огня «Град», сообщает издание Financial Times. При этом военные не объяснили, откуда у них появилось вооружение КНДР. Судя по маркировкам, боеприпасы были изготовлены в 1980-1990-х годах, пишет газета.

Как отмечает FT, украинские военные критикуют снаряды КНДР, заявляя об их невысокой надежности — они часто дают осечку или не взрываются. Однако их приходится использовать из-за нехватки боеприпасов. По словам военных, во время стрельбы артиллеристы отходили подальше от своих установок, поскольку снаряды «иногда совершали безумные поступки».

В ВСУ сообщили, что северокорейские ракеты были «изъяты» с корабля «дружественным» государством. По словам представителей Минобороны Украины, ракеты могли быть трофейными, но не стали утверждать это однозначно.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу направился с визитом в КНДР. Генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал, что министр посетил военную выставку в КНДР, чтобы посмотреть новейшие разработки страны. При этом он уверен, что Северная Корея будет поставлять России беспилотники только в том случае, если в противостояние с РФ вступит весь мир. Он добавил, что надо учесть опыт длительной борьбы находящейся в изоляции КНДР против Южной Кореи, США и НАТО. Липовой считает, что у Пхеньяна появились отличные технологии, позволяющие противостоять западным разработкам.