В ВСУ рассказали о проблемах с немецкими танками Leopard Полковник ВСУ Артамощенко заявил о нехватке запчастей для танков Leopard

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины сталкиваются с нехваткой запасных частей для поставляемых Германией танков Leopard, рассказал в интервью медиагрупп Funke заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками ВСУ Сергей Артамощенко. По его мнению, основное внимание должно быть направлено на организацию увеличения поставок запчастей для обслуживания и ремонта танков.

Командование сил материально-технического обеспечения ВСУ благодарно государствам-партнерам за поддержку и техническую помощь, которая крайне необходима ВСУ. В связи с этим подтверждаем информацию о недостаточном количестве запасных частей для танков Leopard 1 и Leopard 2 по всем номенклатурам, — сообщил военный.

Артамощенко отметил, что США и Швеция поставляют с запасными частями порядка 70% своей техники, в Великобритании этот показатель составляет около 40%, а Польша и Словения вообще не снабжают свою технику запчастями. По словам военного, решить проблему может локализация склада запчастей в центре ремонта танков Leopard в Польше, а также создание и поддержание в рабочем состоянии обменного фонда запасных частей. Артамощенко подчеркнул, что вопрос поставок постоянно поднимается Киевом на всех уровнях.

В Министерстве обороны ФРГ в свою очередь информировали, что регулярно снабжают Украину запасными частями для военной техники. Пополнение происходит «в пределах соответствующих мощностей». Германия является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США.

Ранее глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк сказала о том, что на вооружении украинской армии не осталось бронетехники. ВС России знают об этом, поэтому нечасто применяют свою, уточнила она.