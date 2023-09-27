В ВСУ рассказали, как будут использовать американские танки Abrams Евлаш: ВСУ опасаются, что плохая погода помешает использованию ими танков Abrams

Фото: Matthias Merz/dpa/Global Look Press

Танк M1A1 Abrams

Ухудшение погодных условий может повлиять на использование Вооруженными силами Украины (ВСУ) танков Abrams, переданных Киеву Пентагоном, сообщил изданию РБК-Украина начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш. По его словам, планировать боевые действия украинским военным придется, исходя из «сложившихся обстоятельств».

Сложные погодные условия и дожди будут влиять на ход боевых действий и, соответственно, использование новых танков на поле боя, — пояснил Евлаш.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что вооружения, способного изменить расстановку сил на передовой и повлиять на исход спецоперации, не существует, а поставляемые Украине танки Abrams — серьезное оружие, но и они будут гореть.

Украинские чиновники ранее признали, что поставки танков Abrams вряд ли существенно изменят ситуацию на поле боя. Это связано с тем, что ненастная осенняя погода усложнит передвижение данной военной техники. Пентагон прежде часто предупреждал о том, что поступление западной военной техники не изменит ход боевых действий в пользу ВСУ из-за сложного характера конфликта.

Ранее представители Пентагона заявили, что США рассчитывают, что само наличие танков Abrams на Украине станет мощным сдерживающим фактором. Кроме того, с этими танками на вооружении Киев сможет противостоять «агрессивным действиям» с большей эффективностью, добавили в ведомстве.