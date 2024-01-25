В ВСУ раскрыли способ шантажа уклонистов Военнослужащий ВСУ: уклонистам угрожают страданиями их семей

Фото: МО Украины

Уклонение от службы может привести к тому, что пострадает семья сбежавшего, рассказал военнослужащий 56-й бригады ВСУ Пиночет, служивший добровольцем с 2014 года. По его словам, у него в подразделении все мечтают только об отдыхе, а многие не возвращаются на фронт после побывки, пишет канал hromadske.

Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьей, убеждаем: «Подумай о семье в первую очередь. Потому что последствия будут. Не сейчас, не завтра, но будут. И от этих последствий в первую очередь будет страдать твоя семья», — сказал он.

Ранее один из уклонистов рассказал, что украинцы крайне обеспокоены снижением призывного возраста. По словам мужчины, его берет страх лишь от одной мысли оказаться на передовой. Все это очень давит на психику, добавил он.

В январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни один гражданин страны не может «просто дышать воздухом», пока государство находится в условиях конфликта. По его словам, все украинцы должны работать либо в тылу, либо на фронте.

Министерство юстиции страны ранее подготовило законопроект, который позволит набирать в Вооруженные силы Украины осужденных граждан. По словам замминистра ведомства Елены Высоцкой, речь идет не только о тех, кто сейчас отбывает наказание, но и о тех, кто уже вышел на свободу. Законопроект будет принят в январе или феврале. Высоцкая добавила, что для депутатов соответствующая инициатива оказалась «очень дискуссионной».