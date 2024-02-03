Офицер ВСУ рассказал о контратаках без поддержки дронов и артиллерии Офицер ВСУ Лапин: Украина проводит контратаки без поддержки артиллерии и дронов

Фото: МО Украины

Украинское военное командование пытается вернуть утраченные позиции контратаками, заявил бывший депутат Верховной рады, офицер ВСУ Игорь Лапин в интервью украинскому Пятому каналу. Он отметил, что военным приходится прикрывать друг друга своими же телами из-за отсутствия поддержки артиллерии и беспилотников.

Проводятся стабилизационные мероприятия. Это значит, что кто-то пошел на штурмы. <...> Туда же не завезли 26 тысяч дронов, да и артиллерии там маловато. Как отбивать без прикрытия тяжелой артиллерии и так далее? Опять-таки, телами, — сказал Лапин.

Он объяснил, что ВСУ сейчас испытывают острую нехватку личного состава. По его словам, чтобы избежать больших потерь в контратаках, войска сдают свои позиции без боя.

Ранее корреспондент французской газеты Le Figaro, побывавший на позициях украинской армии в зоне проведения военной операции, сообщил, что ВСУ испытывают острую нехватку снарядов и военной техники. Солдаты рассказали, что у них нет необходимых боеприпасов, а поставляемая западными странами техника приходит на фронт в нерабочем состоянии.

Тем временем источник ТАСС в силовых структурах допустил, что на вооружении у ВСУ может находиться до пяти батарей американских систем противовоздушной обороны Patriot. По словам собеседника агентства, в каждой батарее от шести до восьми пусковых установок, а в каждой установке — по четыре ракеты.