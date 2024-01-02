В ВСУ раскрыли, что известно о передаче Киеву истребителей F-16 Представитель ВСУ Игнат: о передаче Киеву истребителей F-16 речи больше не идет

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

У Вооруженных сил Украины нет информации о передаче им американских истребителей F-16, заявил представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, Киеву неизвестно и об обучении командиров экипажей военных самолетов.

Ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче самолетов или еще чего-то нет. Я не видел, не был там, ни про какие передачи речи не идет, — сказал он в эфире телеканала «Рада».

В ноябре Игнат утверждал, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он заявлял, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники.

В декабре Нидерланды решили подготовить первые 18 истребителей F-16 для поставки Украине. При этом Киев предупредили, что предварительно должен быть соблюден ряд критериев, таких как требования к персоналу и инфраструктуре.

По мнению полковника ФРГ Вольфганга Рихтера, F-16 недостаточно эффективны против крылатых или баллистических ракет. По его мнению, Вооруженные силы России смогут уничтожить данные самолеты, если западные союзники поставят их Украине. Также Рихтер подчеркнул, что истребители не станут «супероружием», которое смогло бы изменить «плавила игры» на фронте.