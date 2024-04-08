В ДНР уничтожена колонна ВСУ с боевиками «Азова» Кимановский: под Часовым Яром уничтожена колонна ВСУ боевиками «Азова»

Фото: МО РФ

Колонна Вооруженных сил Украины из нескольких грузовиков с боевиками националистического бригады «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) уничтожена под Часовым Яром, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, внутри машин были десятки человек 3-й бригады

Ударами наших ВКС в нескольких километрах от Часового Яра уничтожена колонна грузовиков с резервным личным составом вооруженных формирований Украины. Есть разведданные, которые свидетельствуют о том, что внутри машин были десятки человек 3-й бригады, которая была создана Киевом на базе «Азова», - сказал Кимаковский.

До этого российские солдаты взяли в плен командира роты из бригады «Азов», который рассказал о наемниках в рядах Вооруженных сил Украины в боях в Авдеевке, передавало Минобороны РФ. В частности, в боевых действиях принимали участие канадские и грузинские бойцы.