В ВСУ признали существенной проблемой российские разведывательные БПЛА Представитель ВСУ Евлаш: российские разведывательные БПЛА трудно обнаружить

Фото: МО РФ

Представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш назвал существенной проблемой российские разведывательные беспилотники. В эфире телеканала «Рада» он подчеркнул, что БПЛА достаточно трудно обнаружить из-за их малых габаритов и малозаметных композитных материалов, из которых они изготовлены.

Действительно, дроны — достаточно существенная проблема. <...> Сбить такой небольшой дрон, который с мощной оптикой может отслеживать движения наших сил, — конечно, это достаточно непростая задача, — отметил Евлаш.

Он добавил, что украинские станции, целью которых является обнаружение воздушных целей, могут пропускать летящие на низкой высоте БПЛА. Он также признал, что российские разведывательные беспилотники могут нанести армии крупный ущерб.

Ранее во Львове прошла благотворительная вечеринка, которую организовал глянцевый журнал «Пьемонт». На ней собирали средства на закупку дронов для ВСУ. Отмечается, что на организацию мероприятия потратили больше денег, чем в итоге собрали для армии. В общей сложности было пожертвовано 115 тысяч гривен (почти $3 тысячи). На эти средства удалось купить семь дронов FlyFish 7.