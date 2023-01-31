В ВСУ признали неспособность противостоять иранским ракетам Представитель командования ВС Украины Игнат заявил, что ВСУ не может противостоять ракетам из Ирана

Фото: Khamenei.ir/wikimedia.org

ВСУ не располагают средствами, которые помогли бы противостоять баллистическим ракетам из Ирана, признал в разговоре с журналистами представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что для «победы» над таким оружием необходимы специальные системы ПВО, как американские Patriot PAC-3 последнего поколения и SAMP/T (Франция).

Россия по-прежнему готова получать БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — NEWS.ru) и ракеты Fateh и Zolfaghar из Ирана. Это баллистические ракеты. У нас нет средств, чтобы победить их, — подчеркнул Игнат.

На Западе неоднократно утверждали, что Иран поставляет РФ беспилотники. Москва и Тегеран, в свою очередь, называли эти данные не соответствующими действительности. Руководитель МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан говорил, что поставки БПЛА осуществлялись, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине. Информацию о передаче ракет он отвергал.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что в ходе СВО российские войска используют только отечественную технику.

Ранее сотрудник офиса генпрокурора Украины Иван Чижевский утверждал, что украинские следователи пока не нашли доказательств того, что российские войска применяют в ходе спецоперации иранские беспилотники-камикадзе. По его словам, на то, чтобы подтвердить иранское происхождение дронов, необходимо больше времени.