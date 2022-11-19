В ВСУ признали, что Украина может быть причастна к инциденту в Польше WP: в ВВС Украины признали, что обломки украинских ракет могли упасть в Польше

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что в Польше могли упасть обломки снарядов ВСУ. В тот день и Украина, и Россия выпустили много ракет, отметил он в беседе с Washington Post.

Во время российской атаки на украинскую инфраструктуру во вторник было выпущено так много ракет как Россией, так и Украиной, что осколки ракет, поразившие Польшу, могли быть как российского, так и украинского происхождения, — сказал Игнат.

По его словам, «все что угодно могло стать результатом этого боя». Игнат также указал на необходимость расследования инцидента представителями Украины и Польши.

Ранее обозреватель Карли Олсон заявил, что разногласия в оценке ракетного инцидента в Польше привели к разладу между президентом Украины Владимиром Зеленским и Западом. В статье, опубликованной New York Times, он назвал этот случай редким примером ссоры Киева и его союзников.