В ВСУ признали бесполезность насильно мобилизованных новобранцев ERR: украинские военные считают мобилизованных почти бесполезными для ВСУ

Фото: МО Украины

Насильно мобилизованные новобранцы почти бесполезны для ВСУ, сообщает портал Эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на украинских военных. Один из опрошенных изданием военнослужащих привел в качестве примера людей, которых забирают прямо с улицы.

Если его перехватили на улице, когда он шел в магазин, от него не будет особой пользы, — заявил украинский военный Константин.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в республике мобилизовано 2,5% чиновников. Согласно имеющимся данным, всего в стране насчитали почти 160 тысяч чиновников. Фактическое количество работающих госслужащих-женщин составляет 119 696 человек, мужчин — 39 637 человек. При этом из всего количества чиновников только 4180 (из них 812 — женщины) мобилизованы или проходят службу в войсках территориальной обороны ВСУ и добровольческих формированиях.

До этого президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства республики Ингрида Шимоните поддержали идею о возвращении на родину граждан Украины. По их мнению, Киев должен иметь свои мобилизационные планы. При этом Литва намерена сотрудничать с Украиной во всех смыслах.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в свою очередь отмечал, что ЕС пойдет на шаг с выдачей украинцев призывного возраста Киеву. По его мнению, Евросоюз хочет продолжения конфликта, но при этом не желает использовать собственные военные подразделения.