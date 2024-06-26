В ВСУ пожаловались на «работу без отдыха» из-за российского наступления WP: ВС РФ продолжают наступление на Часов Яр, едва давая ВСУ время на передышку

Фото: МО Украины

Российские войска продолжают интенсивное наступление в районе Часова Яра и совершают «беспощадные атаки» на позиции ВСУ, нарушая ротацию украинских войск и доставку некоторых грузов, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных, находящихся на передовой. Отмечается, что ВС РФ оказывают давление на противника, «едва давая время на передышку». Минобороны России эту информацию не комментировало.

Командир взвода, который входит в состав 43-й артиллерийской бригады ВСУ, в разговоре с The Washington Post отметил, что российское продвижение вынуждает солдат «работать без перерыва», практически не оставляя им времени на отдых. Как отмечает издание, российская армия совершает наземные атаки и воздушные удары в районе Часова Яра.

Работаем, можно сказать, без отдыха. Так что двух одинаковых дней не бывает. Всегда нужно быть готовым работать день и ночь, — сказал он.

Как пишет The Washington Post, американские аналитики считают, что Москва стремится максимально использовать свое преимущество в численности войск и вооружении до того, как ВСУ получат обещанную Западом военную помощь. Но эксперты Института изучения войны предупреждают, что потребуется время, чтобы эффект от нового западного вооружения почувствовался на линии фронта.

Ранее два ключевых советника Трампа — Кит Келлог и Фред Фляйц — представили ему план прекращения конфликта на Украине в случае его победы на выборах президента США. Согласно их задумке, если украинское руководство откажется от переговоров с Москвой, Вашингтон лишит Киев военной помощи.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя представленный план, заявил, что заморозить конфликт на нынешних линиях фронта было бы странно. По его мнению, все потому, что Россия «незаконно находится на украинской территории». Он отметил, что у Киева есть абсолютно четкое понимание, каким должен быть мир с Москвой.