В ВСУ пожаловались на потери среди «самых продвинутых пилотов» The Telegraph: в ВСУ пожаловались на потери среди пилотов, которые могли бы освоить F-16

Фото: Harald Tittel / dpa / Global Look Press

На Украине сообщили о потерях среди «самых опытных пилотов», которые могли бы освоить управление истребителями F-16 в случае их передачи Киеву, пишет газета Telegraph. По словам украинского майора Вадима Ворошилова, на которого ссылается издание, российские силы постоянно меняют тактику и устраивают ловушки для самолетов.

Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше пилотов. У нас был список самых опытных летчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою, — заметил Логачев.

По его словам, радары российских истребителей значительно превосходят радары украинских самолетов, которые в основном остались у Киева со времен СССР. Логачев подчеркнул, что иногда ВСУ даже не видят запуск ракет со стороны России, что очень опасно для пилотов.

Ранее заместитель министра обороны по вопросам политики Колин Каль заявил, что Пентагон не станет передавать истребители F-16 Украине, так как это будет непомерно дорого и очень долго по времени. По мнению замминистра, передача боевых самолетов Киеву не смогла бы изменить ситуацию на поле боя из-за текущего положения дел. Он также отметил, что на поставку истребителей ушла бы большая часть выделенных Украине средств.