В ВСУ пожаловались на подготовку своих офицеров и западную технику WSJ: бойцы ВСУ оказались недовольны подготовкой своих офицеров и западной техникой

Фото: Министерство обороны Украины

Бойцы Вооруженных сил Украины оказались недовольны подготовкой своих офицеров и западной техникой, об этом они рассказали в интервью газете The Wall Street Journal (WSJ). Военнослужащий с позывным Финн рассказал, что часть командного состава не имеет боевого опыта, а это чревато их «дезориентацией в стрессовых ситуациях».

Кроме того, боец рассказал, что западные машины с трудом перемещаются на поле боя. Он объяснил это неприспособленностью техники к местности.

Они (западные машины. — NEWS.ru) были созданы для городских боев и пустыни. В нашей реальности они хоть и могут пройти, но это борьба, — сказал Финн.

Он добавил, что трудности преследовали ВСУ с первых дней контрнаступления, поскольку ВС России тщательно готовились к началу атак. По словам Финна, российские силы «просто ждали их» и везде оборудовали позиции. Боец сравнил подготовленную территорию со стальной стеной.

Ранее бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский получил неприятную новость о больших потерях ВСУ в живой силе и технике при попытках наступлений в Запорожской области. По его информации, украинская сторона лишилась радара Hensoldt TRIMBLE-4D AAS, части системы ПВО Iris-T, танков AMX-10 и Leopard.