В ВСУ похвастались помощью бобров Reuters: бригада теробороны ВСУ похвасталась вкладом бобров в оборону Украины

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Строительство плотин бобрами помогло Вооруженным силам Украины укрепить линию обороны на северо-западной границе, заявил заместитель комбрига Волынского подразделения теробороны Виктор Рокун. В интервью агентству Reuters он назвал помощь от грызунов неожиданной.

На своей земле все поможет отстоять ее — ландшафт, множество рек, которые в этом году вышли из берегов, — сообщил Рокун.

Представитель подразделения Сергей Хоминский объяснил, что территория оказалась затоплена холодной водой и стала непроходимой.

Когда они (бобры. — NEWS.ru) строят дамбы, люди обычно их ломают, но этого не произошло в этом году, <...> поэтому теперь тут повсюду вода, — указал солдат.

В ноябре представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что продолжение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий. Пресс-секретарь президента РФ также выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты.

За день до этого председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине, что создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах. Свое предположение американский высокопоставленный военный объяснил тем, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.