В ВСУ отвергли любые договоренности с Россией Главком ВСУ Залужный: военные Украины не подчинятся договоренностям с Россией

Фото: Ukraine President's Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валерий Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор с председателем комитета начальников штабов ВС США генералом Марком Милли. Украинские военные не примут никаких договоренностей Киева с Москвой, написал он в Telegram по итогам разговора.

Украинские военные не примут никаких переговоров, договоренностей или компромиссных решений. Условие для переговоров одно — Россия должна оставить все захваченные территории, — подчеркнул глава ВСУ.

По его словам, солдаты Вооруженных сил Украины «будут бороться, пока не станет сил». Также Залужный заявил Милли, что украинская армия намерена «освободить» всю свою землю.

Ранее журнал New Yorker опубликовал неожиданные факты о роли главы ВСУ Валерия Залужного в конфликте на Украине. Украинец обманывал американских кураторов, скрывая истинные планы по обороне Киева, чтобы о них не доложили президенту Владимиру Зеленскому, который сопротивлялся переводу страны на военные рельсы, пишет издание.