В ВСУ отреагировали на решение Дании по F-16 Представитель ВСУ сказал, что не видел заявлений Дании об отсрочке поставок F-16

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона сказал, что не видел официальных заявлений властей Дании о переносе сроков поставок Киеву истребителей F-16. Ранее СМИ сообщили о задержке передачи самолетов на срок до полугода.

Смотрим на сайт Министерства обороны Дании — ни одного заявления я не увидел. Поэтому издание ссылается на какие-то свои источники. Это сразу подхватывается и становится мейнстримом в наших СМИ. <...> Давайте смотреть на все заявления не через СМИ. <...> Есть официальные заявления, будем их придерживаться, — сказал Игнат.

По его словам, Украина ожидает поставок истребителей весной 2024 года.

Ранее газета Berlingske сообщила, что передача Данией истребителей F-16 на Украину будет отложена на несколько месяцев. Среди причин задержки называется незавершенность обучения украинских пилотов, а также налаживание необходимой логистики. Уточняется, что поставка будет отложена минимум на шесть месяцев. Изначально поставки планировались в районе Нового года.

В ноябре Игнат утверждал, что именно F-16 серьезно повлияют на ход конфликта. Он заявлял, что Украина нуждается в современных модификациях истребителей, которые будут не слабее российской техники. Однако по мнению полковника ФРГ Вольфганга Рихтера, F-16 недостаточно эффективны против крылатых или баллистических ракет, и ВС РФ смогут уничтожить данные самолеты.