В ВСУ объяснили, почему военные боятся носить форму в городах Майор Алиев: украинские военные боятся быть принятыми за сотрудников военкоматов

Фото: МО Украины

Украинские военнослужащие стараются не надевать форму в городах, поскольку боятся, что их примут за сотрудников военкоматов, заявил в интервью на украинском ТВ майор ВСУ Сергей Алиев. Он отметил, что на улицах Киева нет военных, так как все носят исключительно гражданскую одежду.

Не хотят смотреть, что на тебя смотрят как на тэцэкашника (сотрудника военкомата. — NEWS.ru). Я, когда шел в 2022–2023 годах, меня обнимали, целовали, дети подходили, давали браслетики, цветочки, а сейчас от меня отворачиваются. Люди боятся. За что я там воюю, чтобы люди меня тут боялись? — сказал Алиев.

Ранее депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что акции неповиновения сотрудникам военкоматов прошли в Николаевской области Украины. Он уточнил, что местные жители не пропустили служащих в свой населенный пункт. По словам депутата, граждане выдвигали обвинения в том, что сотрудники военкоматов «выгребли» всех мужчин, теперь некому работать.

Юрист Надежда Шуляк сообщила, что сотрудники районных территориальных центров комплектования на Украине начали совершать незаконные действия в отношении военнообязанных граждан — изымают у них средства связи. Общественница назвала это крайне неправильной практикой. Она уточнила, в отношении должностных лиц Шевченковского РТЦК были поданы жалобы.