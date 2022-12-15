В ВСУ не захотели перемирия на Новый год Замглавы Генштаба ВСУ Громов выступил против новогоднего перемирия на Украине

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Заместитель начальника главного оперативного управления Генерального штаба украинских войск Алексей Громов выступил против временного прекращения огня на Украине на Новый год, передает РИА Новости. По его словам, перемирие возможно только после освобождения территории страны.

Я считаю, что полное прекращение огня будет только тогда, когда ни одного оккупанта не останется на земле, — заявил Громов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине. По словам представителя Кремля, от Киева никаких предложений по новогоднему перемирию не поступало.

До этого бывший американский дипломат, профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж предположил, что Москва и Киев могут заключить перемирие на зимнее время года, так как это будет отвечать военным целям как России, так и Украины. При этом он усомнился в возможности скорого установления постоянного мира между государствами.