В ВСУ назвали последствия неудачной попытки высадиться на Тендровской косе «Страна.ua»: ВСУ потеряли на Тендровской косе больше спецназовцев, чем озвучено

Фото: МО Украины

Спецназ Вооруженных сил Украины при высадке на Тендровской косе в Херсонской области потерял гораздо больше бойцов, чем было озвучено российской стороной, пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинских военнослужащих. По их словам, операция обошлась слишком большой ценой.

Командование ВСУ осознавало, что ВС РФ перехватили информацию о готовящейся высадке, подчеркнули собеседники издания. Однако каких-либо изменений в план или его отмены не последовало, отметили военнослужащие.

И за это была заплачена слишком большая цена. Погибших и пропавших без вести несколько больше, чем видно по фотографиям, которые опубликовали россияне, — добавили украинский солдаты.

Ранее пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко передал, что Вооруженные силы РФ уничтожили на Тендровской косе группу украинских диверсантов. Кажется, это был тот самый «сюрприз» на Черном море, о котором Зеленский говорил Fox News, иронично уточнил он.

Кроме этого, Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины подтвердили гибель своих бойцов спецназа по время неудачной высадки в Херсонской области. Были ликвидированы солдаты из 73-го морского центра, заявили они. Погибшие, по обнародованным данным, «обеспечивали отход основных сил группы».