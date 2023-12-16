В ВСУ назвали жестокими и бесполезными бои на левом берегу Днепра NYT: солдаты ВСУ разочарованы командованием из-за решения форсировать Днепр

Фото: МО Украины

Попытки ВСУ закрепиться на левом берегу Днепра, которые продолжаются уже второй месяц, являются жестокими и бесполезными. Так украинские военные, принявшие участие в этих боях, описали их в разговоре с газетой The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что эта операция является последней попыткой Украины прорвать оборону России на юге и переломить ход боевых действий в рамках «слабеющего наступления». Шестеро украинских солдат и морских пехотинцев отметили, что их подразделения зачастую попадали под огонь ВС России еще до того, как успевали достичь берега, а на земле преимущественно негде окопаться.

Ряд военнослужащих на условиях анонимности пожаловались на высокие потери и назвали чрезмерно оптимистичными отчеты Киева о ходе украинского наступления. В Генштабе ВСУ заявили, что пока не могут прокомментировать обвинения военнослужащих, но пообещали дать ответ в свое время.

Ранее Die Welt сообщил, что Левый берег Днепра может стать отправной точкой следующего контрнаступления ВСУ в 2024 году. По информации издания, Украина уже запросила у США вертолеты Black Hawk и Apache, истребители F-16 и F-18, ракетные комплексы, танки Abrams, беспилотники и боеприпасы.