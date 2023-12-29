В ВСУ назвали инцидент в небе Польши предупреждением Спикер ВС ВСУ Игнат назвал инцидент с НЛО в Польше сигналом Западу

Инцидент с объектом, нарушившим воздушное пространство Польши, стал сигналом Западу о необходимости усиления противовоздушной обороны Украины, заявил в разговоре с «РБК-Украина» представитель воздушных сил вооруженных сил страны Юрий Игнат. По его словам, Европа должна понять, что защита Украины влияет на безопасность Европы.

В результате массированных атак это может случаться. Враг атакует приграничные территории на западе [Украины], поэтому это возможно. Это еще один сигнал нашим партнерам, чтобы Украину усилить необходимым количеством средств ПВО, чтобы мы стали щитом между агрессором и Европой. Защитили себя и защитили их, — сказал Игнат.

Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание с военным руководством после нарушения воздушного пространства со стороны Украины. Армия страны сообщала, что воздушный объект залетел со стороны Украины во время утренней ракетной атаки и за ним следили по радарам до потери сигнала. Официальной информации о судьбе и характеристиках этого объекта нет. Местные СМИ сообщали, что «ракета упала в городе Вожучин-Цукровня» в Томашевском уезде.