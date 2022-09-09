В ВСУ назвали «бешеной восьмеркой» один из российских вертолетов Ми-8

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские военные назвали «бешеной восьмеркой» один из российских военно-транспортных вертолетов Ми-8, которому за один вылет удалось уничтожить украинский комплекс ПВО «Бук» и ряд других объектов, рассказал командир экипажа в видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Помимо комплекса «Бук» были уничтожены командный пункт и радиолокационная станция противника.

После этого случая меня начали называть «бешеная восьмерка». Причем это пошло именно от врага — когда был перехват на следующий день, как раз эти слова там и были, что «прилетела какая-то «бешеная восьмерка», уничтожила всё, что у нас здесь есть, и улетела, — рассказал летчик.

Ранее в Минобороны России сообщили, что воздушно-космические силы РФ, ракетные войска и артиллерия уничтожили за сутки более 190 военных ВСУ на отдельных участках Николаево-Криворожского направления. Отмечается, что из-за больших потерь в подразделениях, составлявших основу ударной группировки, наступательные действия украинские войска не вели.

Кроме того, были поражены пункты управления 63-й механизированной бригады ВCУ в районе Березнеговатое Николаевской области, живая сила и военная техника 46-й аэромобильной, 57-й мотопехотной и 28-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сухой Ставок, Петровское, урочища Плотницкое Херсонской области, Мyраховка и Терновые Поды Николаевской области.