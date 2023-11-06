В ВСУ нашли объяснение провалу украинского контрнаступления The Times: ВСУ считают, что Запад слишком поздно предоставил оружие Киеву

Фото: МО Украины

На Украине считают, что Запад слишком поздно отреагировал на просьбы Киева предоставить ему оружие. Об этом говорится в публикации корреспондента газеты The Times Марка Беннеттса, находящегося в Харьковской области Украины. Офицеры ВСУ уверены, что если бы армия получила вооружение вовремя, то у нее был бы шанс изменить ситуацию на фронте.

Если бы осенью прошлого года мы получили американские и немецкие танки, то прорыв <...> был бы успешным. Но к тому времени, когда мы их получили, они (российские войска. — NEWS.ru) повсюду заложили мины, и танки не могли играть той роли, которую должны были сыграть, — сказал командир батальона 32-й украинской бригады Дмитрий Берлым.

Начальник штаба батальона Михаил Лысенко добавил, что считает «чем-то из области научной фантастики» танковый прорыв ВСУ, отметив, что армия испытывает острую нехватку личного состава. Ситуацию, которая разворачивается на фронте, он сравнил с боевыми действиями в годы Первой мировой войны. По его словам, противостояние ВС РФ и ВСУ превратилось в «окопную войну».

Ранее украинские военные, комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о тупике в конфликте с Россией, заявили, что готовятся к самому худшему. Они пожаловались на положение дел на фронте и спрогнозировали свое поражение.