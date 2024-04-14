В ВСУ начались чистки после неудач под Часовым Яром На Украине устроили проверку в 67-й бригаде после серии неудач под Часовым Яром

Фото: МО Украины

Командование Вооруженных сил Украины после ряда неудач под городом Часов Яр организовало проверку в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБР), передает издание «Украинская правда». Как пишет издание, командиров и бойцов, которые изначально составляли костяк бригады, начали переводить в другие подразделения.

После потери некоторых позиций на направлении Часова Яра, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде начались проверки и перевод военных, — пишет издание.

Эксперт по анализу открытых данных издания Bild Юлиан Репке считает, что ВС РФ при наступлении на Часов Яр используют тактику двойного удара. По его мнению, российские подразделения обходят позиции ВСУ с флангов и одновременно с этим наносят прямые фронтальные удары. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из членов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), отказались выполнять приказ главнокомандующего украинской армией Александра Сырского по удержанию Часова Яра. Отмечается, что командиры подразделения считают город потерянным для ВСУ.