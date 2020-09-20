В ВОЗ объяснили ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе

https://static.news.ru/photo/bf35afb4-fb1e-11ea-8722-fa163e074e61_660.jpg Хорватия Фото: Ivo Cagalj/Pixsell/Global Look Press

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что причиной осложнения эпидемиологической обстановки в странах Балканского региона и всей Европы является несоблюдение мер защиты против коронавируса.

Об этом заявили в офисе ВОЗ в Белграде на фоне заявлений властей Албании, Боснии и Герцеговины, Словении, Северной Македонии, Хорватии, Черногории и самопровозглашённой республики Косово о росте числа больных и умерших от COVID-19 в последние недели, когда из-за снижения заболеваемости были ослаблены ограничительные меры и частично открыты границы, передаёт РИА Новости.

Важно, чтобы все страны реагировали на ситуацию адекватными мерами здравоохранения, координировано и решительно. Это означает проверку предполагаемых случаев, связей между ними, карантин для контактировавших лиц, сохранение дистанции, если не можем носить маски, соблюдение гигиены дыхания и рук, — заявили в ВОЗ.

В организации уверены, что эпидемиологическая обстановка ухудшается из-за того, что граждане не соблюдают необходимые меры, «особенно на отдыхе, на стадионах, в ночных клубах, религиозных объектах и на празднествах и при других массовых собраниях». При этом открытие школ стало вызовом для европейских стран, но это необходимо для образования, социализации детей и устранения неравенства.

Профилактика инфекции и контроль над ней стали серьезным вызовом для некоторых государств, — подытожили в представительстве ВОЗ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из девяти вакцин от COVID-19 в третьей фазе испытаний, среди них оказался препарат «Спутник V», который создали российские учёные.