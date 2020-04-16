В ВОЗ обеспокоились ситуацией с распространением COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/7565f3e0-7fd0-11ea-9e15-fa163e074e61_660.jpg Ханс Клюгге Фото: / Roberto Monaldo/Global Look Press

Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией нового типа в России и в ряде других европейских стран вызывает обеспокоенность. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

Он заметил, что из некоторых стран Европы поступают оптимистичные сигналы относительно развития ситуации с коронавирусом. В числе таких государств Клюге назвал Испанию, Италию, Германию и Францию. Однако, как отметил директор регионального бюро ВОЗ, показатели указанных стран омрачаются увеличивающимся или стабильным числом новых случаев заражения в России, Турции, Великобритании и Белоруссии.

По словам Клюге, следующие несколько недель будут крайне важны для Европы. Также в своей речи он выразил благодарность европейцам, соблюдающим правила режима изоляции даже во время религиозных праздников.

Несмотря на весеннюю погоду, мы находимся посреди шторма. В то время, как в некоторых странах число новых выявленных случаев заражения COVID-19 снижается, некоторым странам ещё только предстоит ощутить полное воздействие коронавируса, — приводит ТАСС слова Клюге.

Кроме того, директор Европейского регионального бюро ВОЗ призвал разные страны с тяжёлой эпидемиологической обстановкой «наблюдать, учиться и слушать друг друга».

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2 млн человек по всему миру, более 137 тысяч скончались.

По состоянию на 16 апреля в России выявлено 27 938 случаев коронавирусной инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 человека выздоровели. Болезнь унесла жизни 232 пациентов. В Москве диагноз COVID-19 поставлен 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевшим, писалNEWS.ru.