В ВОЗ назвали эпицентр вспышки оспы обезьян ВОЗ: Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян

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Европа остается эпицентром вспышки оспы обезьян, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге. Он уточнил, что на континенте зафиксировали более 1,5 тысячи случаев заражения инфекцией, что составляет около 85% от общего числа заболеваний по всему миру. Клюге считает, что масштабы вспышки представляют серьезную опасность для человечества.

Европа продолжает оставаться эпицентром этой нарастающей вспышки: в 25 странах зарегистрировано более 1500 случаев заболевания, что составляет 85% от общего числа случаев в мире, — сказал Клюге.

Ранее сообщалось, что ВОЗ 23 июня созовет чрезвычайный комитет из-за распространения оспы обезьян в мире. Эксперты организации оценят, является ли вспышка заболевания чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения и какие совместные действия по борьбе с болезнью необходимо предпринять.

Глава организации Теодор Гебрейесус сообщил, что сотрудники ВОЗ также приступили к работе по переименованию вируса оспы обезьян (monkey pox), ответвлений данной инфекции и вызываемого ею заболевания. По его словам, для этого представители ВОЗ наладили сотрудничество с вирусологами со всего мира.