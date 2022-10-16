В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу Klymenko Time: в центре, на юге и востоке Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Социальные сети

В ночь на воскресенье в восьми областях Украины обэявили воздушную тревогу. Сигналы прозвучали в центральной, южной и восточной частях страны. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.

В Telegram-канале опубликована карта, на которой отмечены Днепропетровская, Кропивницкая, Николаевская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Харьковская и подконтрольная Киеву часть Запорожской области.

По Украине — масштабная воздушная тревога, — говорится в сообщении.

Утром в субботу, 15 октября, воздушная тревога зазвучала по всей стране. Просьбы проследовать в укрытие получили жители Волынской, Ровненской и Тернопольской, Одесской и Николаевской, Полтавской и Сумской областей, а также Киева.

Ранее руководитель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе по одной из общин региона. В «Укрэнерго» позднее заявили, что был сильно поврежден один из объектов инфраструктуры.