В войсках Украины признали уход из Соледара «Страна.ua»: командир ВСУ признал, что войска Украины оставили Соледар

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В украинских войсках признали, что оставили в ДНР город Соледар, сообщает «Страна.ua» в Telegram. Украинское издание сослалось на слова командира ВСУ с позывным Мадьяр.

Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил, что россияне заняли промзону у рудника № 7 в Соледаре, которую ранее удерживали ВСУ, — подчеркивается в сообщении.

Мадьяр добавил, что теперь «фронт находится за пределами Соледара». При этом украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский, отрицают переход города под контроль российских военных, заявляя о продолжающихся в Соледаре боях.

Минобороны России заявило о взятии города под контроль вечером 12 января.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что динамика проведения специальной военной операции положительная, все идет согласно планам. Комментируя ситуацию в Соледаре, глава государства выразил надежду, что российская армия еще не один раз порадует своими результатами боевой работы.