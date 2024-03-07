У побережья Адриатики заметили четырех предвестников катастроф Sarajevo Times: рыбаки обнаружили четырех сельдяных королей в Адриатическом море

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На побережье Адриатического море обнаружили трех мертвых сельдяных королей — гигантских рыб, которых некоторые народы считают предвестниками катастрофы, сообщает издание Sarajevo Times со ссылкой на данные Института океанографии и рыбного промысла Хорватии. Отмечается, что четвертая рыба оказалась живой. Ученые подчеркивают, что встречи с сельдяным королем происходят нечасто.

Встречи с этим видом рыбы крайне редки. Лучше всего об этом свидетельствует тот факт, что эту рыбу замечали в Адриатике всего три раза, — говорится в сообщении.

Специалисты института подчеркивают, что во всем Средиземноморье было зафиксировано лишь 60 случаев встречи с ремень-рыбой, несмотря на их огромные размеры. Отмечается, что они могут вырастать до 11 метров в длину. Редкое появление сельдяных королей ученые объясняют тем, что они стараются держаться подальше от поверхности воды.

Как сообщалось ранее, житель Великобритании выловил из реки старинный металлический предмет, который оказался мечом викингов. Ученые оценивают возраст находки в 1,2 тысячи лет. Они напомнили, что в те времена территория современной Великобритании была разделена между англосаксами и датскими викингами, которые регулярно сталкивались друг с другом в сражениях.