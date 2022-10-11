В Винницкой ОГА сообщили о повреждении объектов критической инфраструктуры Глава Винницкой ОГА Борзов: два объекта критической инфраструктуры повреждены при обстрелах

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Глава Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов сообщил в своем Telegram-канале о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в регионе. По его словам, получили ранения три человека.

Энергетические цели в Винницкой области попали под обстрел. Во время ракетной атаки поражены два объекта критической инфраструктуры в Ладыжине и в Винницком районе, — написал Борзов.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Украины, включая Винницкую область, была объявлена воздушная тревога. Борзов заявил об атаке дронами-камикадзе Ладыжинской теплоэлектростанции (ТЭС). Позднее в сети появились видео последствий этого удара. Пресс-служба управляющей компании уточнила, что повреждено энергооборудование, но погибших при этом нет.

Представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские войска продолжают наносить массированные удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, 11 октября были поражены все намеченные цели, среди которых базы хранения топлива, склады с вооружением и боеприпасами, в том числе реактивными снарядами к американским системам залпового огня HIMARS.