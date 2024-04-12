В Винницкой области Украины прогремели взрывы В Винницкой области после воздушной тревоги раздались взрывы

В Винницкой области Украины произошли взрывы, ранее в ней звучала воздушная тревога, сообщает издание «Зеркало недели». Местные власти не комментировали ситуацию. Подробности не приводятся.

В Винницкой области раздались взрывы, — говорится в сообщении.

Российские военные с октября 2022 года наносят удары по украинской инфраструктуре. С тех пор в различных регионах Украины регулярно объявляется воздушная тревога. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления.

Ранее воздушная тревога также была объявлена в Сумской, Хмельницкой, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черновицкой областях Украины. Накануне был зафиксирован прилет по ТЭЦ в Сумах, власти региона сообщали о ее повреждении. При этом в администрации не уточнили, о какой именно ТЭЦ идет речь.

До этого системы ПВО Украины не смогли сбить беспилотники «Герань», которые в ночь на 11 апреля атаковали объекты в Николаеве, информировал представитель местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, БПЛА пролетели в сторону судоремонтного завода и завода «Зоря». Он также утверждает, что в результате удара ВС РФ по скоплению ВСУ в Одесской области в Ильичевске могли быть уничтожены румынские наемники.