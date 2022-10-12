Очевидцы сообщают о взрывах в Виннице

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В небе над Винницей вновь прогремели взрывы, сообщают украинские Telegram-каналы. Предположительно, в регионе работают системы противовоздушной обороны. В городе объявлена воздушная тревога. По данным канала «Труха Винница», над городом летают беспилотники. Официальной информации на данный момент нет.

Сообщают о работе ПВО в Винницкой области! <...> Над Винничиной еще замечены беспилотники. Оставайтесь в укрытиях, — говорится в сообщении.

Ранее власти Сумской и Днепропетровской областей Украины сообщили, что на объектах инфраструктуры прогремели взрывы. В регионах наблюдаются аварийные отключения электричества, сильные пожары и разрушения.

Как отметил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, в регионе третий день подряд ракетные удары наносятся по предприятиям жизнеобеспечения. Он призвал местных жителей экономить электричество «везде, где можно».

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что в результате взрывов электричество отключилось в Сумском и Шосткинском районах. По его словам, без электроэнергии остались 247 человек. Он добавил, что графики веерных отключений обнародуют, как только будет возможность составить их «с технической точки зрения».