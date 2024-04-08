В Вильнюсе пытались поджечь российское посольство В посольство РФ в Вильнюсе 2 ночи подряд бросали бутылки с «коктейлем Молотова»

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В российское посольство в Вильнюсе две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью, сообщает Литовское радио и телевидение со ссылкой на заявление полицейского департамента страны. Началось досудебное расследование по статье о порче имущества общественно опасным образом, рассказали в полицейском департаменте, подозреваемых ищут.

В ночь на воскресенье, около 02:15 (совпадает с мск), неизвестный бросил в здание посольства России в Вильнюсе бутылку с зажигательной смесью, именуемую «коктейлем Молотова». Второй раз бутылку с зажигательной смесью в здание посольства бросили в ночь на понедельник, около 02:46, — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что молдавская полиция задержала мужчину, который бросил два «коктейля Молотова» на территорию посольства России в Кишиневе, где расположен участок для голосования на выборах президента РФ. По словам пресс-секретаря диппредставительства Анатолия Лошакова, в результате инцидента никто не пострадал.

Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью за ограду посольства, после чего попытался скрыться. Сотрудники правоохранительных органов догнали и задержали его. Работу участка для голосования приостанавливали из-за случившегося, позднее она возобновилась.