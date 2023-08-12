В Вильнюсе после саммита НАТО выявили необычную пропажу LRT: в Вильнюсе после саммита НАТО исчез асфальт на улице Лепкальне

Фото: Ak Party Office/Global Look Press

Жители Вильнюса оказались в недоумении из-за исчезновения нового асфальта после саммита НАТО, сообщает LRT. По данным издания, дорожное покрытие исчезло с улицы Лепкальне сразу после отъезда гостей из Североатлантического альянса.

Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез, — подчеркивается в публикации.

Издание отмечает, что на оживленной городской улице перед встречей гостей из НАТО активно велись дорожные работы. Коммунальщики успели сделать работу в срок. Однако после саммита новый асфальт исчез.

Обращение журналистов к представителю городского самоуправления Габриэлюсу Грубинскасу не прояснило ситуацию. Чиновник заявил, что до саммита работы не удалось завершить, поэтому они продолжаются и сейчас. Между тем саммит в Вильнюсе проходил месяц назад — 11–12 июля.

Ранее сообщалось, что Вильнюсский муниципалитет решил демонтировать 16 мемориальных досок, которые были установлены во времена СССР. Среди них в том числе табличка на доме, где жил и родился народный артист СССР Василий Качалов, дублер Константина Станиславского. В муниципальной комиссии исторической памяти подчеркнули, что причиной демонтажа стало наличие на памятных знаках надписей на русском языке.