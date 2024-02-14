В Вильнюсе отреагировали на объявление Россией в розыск литовских политиков МИД Литвы выразил протест России из-за объявления литовских политиков в розыск

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МИД Литвы выразил временному поверенному в делах РФ протест из-за объявления в розыск литовских политиков, в том числе министра культуры страны Симонаса Кайриса, сообщается на сайте ведомства. Вильнюс считает, что это произошло из-за решений, принятых при исполнении ими своих обязанностей.

Представитель посольства Российской Федерации в Литве 14 февраля был вызван в Министерство иностранных дел Литвы, ему была вручена нота строгого протеста относительно решения РФ объявить в розыск политиков, государственных служащих и других лиц Литвы за решения, принятые при исполнении ими своих прямых обязанностей, — говорится в заявлении.

Отмечается, что в отношении Кайриса возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в причастности к сносам и повреждениям памятников советским солдатам, в том числе в сносе памятника в Клайпеде, где находится захоронение почти 700 красноармейцев.

Также МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России из-за объявления в розыск премьер-министра Каи Каллас и госсекретаря Таймара Петеркопа.

13 февраля также стало известно, что МВД объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас. Она находится на посту премьера с 2021 года. В 2018 году она стала председателем Партии реформ Эстонии.

Басманный суд Москвы заочно арестовал Алексея Арестовича 6 февраля. Политик обвиняется по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма, а также по статье о распространении фейков об использовании ВС РФ.

Ранее Арестович заявил, что на фоне сокращения помощи Запада и усталости общества от конфликта с РФ Киев утратил достоинство и движется к катастрофе. Он выразил мнение, что Украина потеряла обороноспособность из-за отсутствия мотивации и управляемости, в то время как Россия сохраняет наступательный потенциал, мотивацию военных и собственное производство.