В Вильнюсе демонтируют остатки советского мемориала на местном кладбище

Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти литовской столицы Вильнюса решили к середине февраля убрать с Антакальнисского кладбища то, что осталось от находившегося мемориала в честь советских воинов, передает агентство BNS. На этом месте в том числе находится Вечный огонь.

Городской совет одобрил предложение комиссии по исторической памяти и принял решение демонтировать находящиеся на Антакальнисском кладбище постамент, на котором находились стелы с фигурами, и декоративное оформление Вечного огня, — сообщил представитель муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.

Воинский мемориал создан в 1951 году. На его месте захоронено более 3000 солдат и офицеров Красной армии. 40 лет назад было установлено шесть стел из светло-серого гранита, изображающих бойцов разных родов войск. В конце 2022 года стелы были демонтированы и до сих пор находятся на складах коммунального предприятия.

Городской совет Вильнюса одобрил снос памятника советским солдатам на Антакальнисском кладбище еще летом 2022 года. В голосовании приняли участие 43 депутата: 39 из них проголосовали за демонтаж, 3 — против. Пояснялось, что инициатива не коснется самого места захоронения солдат, убран будет исключительно мемориал.