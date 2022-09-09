В ВГА заявили о желании подконтрольного Киеву Запорожья стать частью России Член Запорожской ВГА Рогов: жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят в состав России

Фото: Dmitry Grigoriev/Global Look Press

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье большинство жителей придерживаются пророссийских взглядов. Открыто признаваться в поддержке идеи о вхождении региона в состав России граждане пока боятся, отметил он в интервью телеканалу «360».

Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом, — пояснил представитель ВГА.

Он уточнил, что запорожцам, которые публично признаются в симпатиях к России, грозит физическая расправа.

Ранее стало известно, что глава Крыма Сергей Аксенов заявил: присоединение к России взятых под контроль территорий на юге Украины без референдумов является «логичным и обоснованным» в текущих условиях. По словам чиновника, на полуострове референдум проводился на законных основаниях, однако легитимность процесса все равно «мало кто признал».