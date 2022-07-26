В ВГА Запорожья заявили о скором уходе гривны из оборота

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Использование украинской гривны на освобожденных территориях Запорожской области сокращается. К концу текущего года ее оборот может сойти на нет, заявил РИА Новости член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.

Он отметил, что пока еще гривна «крутится», однако она с каждым днем обесценивается. Кроме того, процент ее использования снижается, на освобожденных территориях расчеты все чаще производятся в российских рублях.

Крайне велика вероятность, что до конца года использование гривны сойдет на нет в обороте, — сказал Рогов.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области решили отказаться от украинской валюты. Замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов заявил, что гривна продолжает падать и становится непривлекательной для граждан и бизнеса. Постепенно она будет выведена из оборота, останется только рубль.