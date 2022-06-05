В Запорожской области заявили о выходе рубля на лидирующую позицию Представитель ВГА Запорожской области Рогов: рубль в регионе вышел на лидирующую позицию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что на освобождённой части региона рубль занял лидирующую позицию. Украинская гривна постепенно вытесняется, отметил он в беседе с РИА Новости.

Рубль занял главную позицию в платежах. Пока в регионе остаётся бивалютная система, но люди с куда большей радостью используют рубли, так как видят, что гривна дешевеет и является ненадёжной и неуверенной валютой, — рассказал член ВГА.

Бивалютная зона была введена в Запорожской области после того, как часть региона взяли под контроль российские военные.

Ранее стало известно, что жители Запорожской области Украины получат первые российские паспорта через месяц-полтора, первые анкеты уже отправлены в Россию, сообщил заместитель начальника ГУ МВД региона Алексей Селиванов. По его словам, люди выстраиваются в очереди к центру по приему документов, бывает, что единовременно в очереди находится до 300 человек.