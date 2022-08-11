В Запорожской области назвали возможную дату проведения референдума Член ВГА Запорожья Рогов: дата референдума будет определена, когда власти убедятся в безопасности его проведения

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Дата референдума по вхождению Запорожской области в состав России будет определена, когда власти региона убедятся в безопасности его проведения и свободе волеизъявления, заявил РИА Новости член главсовета Военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов. По его словам, местные жители настаивают на скорейшем проведении голосования

Население требует провести референдум как можно скорее, но дата будет определена, как только мы будем понимать, что в регионе гарантирована безопасность, свобода волеизъявления и прозрачность результатов, — сказал Рогов.

Он отметил, что дата проведения референдума — это вторично. Важно желание жителей региона вернуться на историческую родину — в Россию.

Ранее глава ВГА Запорожья Евгений Балицкий предположил, что референдум может состояться в первой половине осени, предположительно в сентябре. Распоряжение о проведении референдума он подписал в 8 августа. Голосование будет проходить в очном формате, рассматривается также вариант волеизъявления в онлайн-формате.