В ВГА Запорожской области обвинили Украину в сознательном обстреле ЗАЭС Член ВГА Запорожской области Рогов: Украина намеренно обстреливает ЗАЭС

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Запорожская АЭС

Член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов заявил, что власти Украины сознательно обстреливают ЗАЭС. Их целью является заставить Россию вывести со станции своих военных, отметил он в беседе с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что в Киеве, атакуя ядерный объект, не задумываются о последствиях для Европы. И это является неприемлемым.

Выход из ситуации мы видим в следующем: это беспрепятственный допуск наблюдателей МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, над чем мы давно и активно работаем, и дальнейшее освобождение постукраинского пространства. В первую очередь Никополя, Марганца и Томаковки — именно с этих населённых пунктов ВСУ наносят удары по ЗАЭС, — рассказал член ВГА.

Рогов уточнил, что украинские разведчики собирали данные о Запорожской АЭС несколько недель, затем начались атаки на неё. Однако в Киеве пытаются представить ситуацию так, что это Россия якобы сама себя обстреливает и минирует АЭС, добавил член ВГА.

Чтобы в случае возникновения серьёзных проблем на станции, вызванных украинскими ракетными ударами, в западных СМИ запустить масштабную кампанию по очернению России, сравнимую с провокацией с Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донбассе, когда украинские военные сбили лайнер, чтобы остановить продвижение армии ДНР, — заключил Рогов.

Ранее стало известно, что Россия запросила на 11 августа заседание Совбеза ООН из-за ударов Украины по Запорожской АЭС, заявил источник в российском постпредстве в Организации Объединённых Наций. Он предупредил о возможных глобальных последствиях таких действий украинской стороны. Другой источник издания добавил, что Россия видит докладчиком на заседании гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.